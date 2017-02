Teatrisõpru ootab vabariigi aastapäeval ees peksmine

«Me oleme kannatajarahvas, aga kas tegelikult on ka kogu aeg nii raske? Kui palju me suudame ja tahame ära kannatada? Mis aitab kannatamist üle elada? Kas selleks on lootus, huumorimeel või teadmine sellest, et teistel on veel hullem?» kommenteeris Birgit Landberg. «Publikule ei ole etendus kindlasti raske vaatamine. Me läheneme kannatustele läbi absurdi ja huumori ning mulle meeldib, kui laval toimuv on intensiivne ja tempokas.»

Vaatajate ette tulevad Jaanika Tammaru, kes omandab Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikoolis Jüri Naela kursusel magistrikraadi, Kristjan Lüüs ja Kaarel Targo. Lavatagused jõud on 2016. aasta teatriauhindade jagamisel aastaauhinna pälvinud kunstnik Illimar Vihmar, dramaturgina seni peamiselt Kinoteatris toimetanud Paul Piik ja valguskujundaja Emil Kallas Tallinna linnateatrist.

Lavastus «Peks mõisatallis» on mängukavas veebruaris ja märtsis kokku seitse korda, etendused on Tartus Genklubis ja Tallinnas Kanuti Gildi saalis.