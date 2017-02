Tudengite öölaulupidu vahetab asukohta ja on esimest korda tasuline

Tartu tudengipäevade projektijuht Hendrik Roland Helm rääkis, et öölaulupeo teise kohta viimine on meeskonnal olnud varemgi mõttes. Kui pidu peeti Kassitoome orus, sobis see õhkkond tema sõnul tudengitele hästi, aga paraku tekkisid seal suure rahvamassi tõttu kevadisel ajal probleemid, mis ei võimaldanud enam 8000–9000-pealise seltskonnaga öölaulupidu korraldada.

Rohkem rahvast

Viimastel aastatel on öölaulupidu peetud Tartu laululaval, kus üritus kasvas iga aastaga. Projektijuhi arvates hakkas seal eripära aga kaduma, sest tudengite öölaulupidu pole nagu tavaline laulupidu, mida korraldatakse laululaval ja kaare alla. Nii asutigi uut paika otsima ja avastati Eesti Rahva Muuseumi läheduses Tartu lumepargi krunt. Kevadpäevade korraldustiim muidugi loodab, et aprilli lõpus seal lund enam ei ole.

Helm arvas, et kui terve lumepargi ala on rahvast täis, võib sinna ära mahtuda 15 000 inimest, seda on rohkem, kui mahub laululavale. Mugavusi on seal jälle vähem, näiteks pole lumepargis istepinke.

Tartu lumepargi juhataja Jaan Olmaru ütles, et tudengipäevade tiim pöördus tema poole sügisel. Olmaru sõnul ei olnud öölaulupeo korraldamist lumepargis üldse vaja kaaluda, ja oli kohe nõus, sest tema arvates sobib see paik tudengite peole ideaalselt.

Meeskonnal oli veel mõte üritus korraldada raeplatsil ja Vabaduse puiesteel, kuhu oleks saanud suure rahvamassiga laulma minna. «Need olid ideed, aga teostus oleks hulga keerulisem olnud,» lisas projektijuht.

Sümboolne tasu

Öölaulupidu on siiani olnud osalejatele tasuta. Sellel aastal tuleb sisse saamiseks välja käia ühe euro.

Otsus pidu tasuliseks muuta tuli suurte kulutuste pärast. Helm tõdes, et öölaulupeo korraldamine võtab tudengipäevade aastaeelarvest umbes poole. Projektijuht selgitas, et võrreldes seitsme aasta taguse ajaga, kui pidu korraldati väikese lava ja paari inimesega, kes mängisid pilli ja laulsid, on öölaulupidu palju muutunud. Publiku hulk on kasvanud ja turvanõuded muutunud rangemaks, mis nõuavad lisaväljaminekuid.

Seda, kas tasuline sissepääs võib tudengite ja teiste osalejate huvi öölaulupeo vastu mõjutada, on praegu keeruline ennustada. Helm arvas, et inimesed peavad selle enda jaoks selgeks mõtlema, kas nad on valmis maksma või mitte.

Tudengipäevade tiim tegi natukene enam kui viiesaja üliõpilase seas Facebookis ka küsitluse, milles uuriti, kas sümboolne osalustasu mõjutaks nende osalemist. Helmi kinnitusel 70 protsenti vastanutest ütles, et nad on nõus maksma, 22 protsenti vastas, et ei ole. Ülejäänud ei osanud täpset vastust anda.

Kevadpäevad toovad veel teisigi muutusi. Praegu on näiteks õhus küsimus, kus korraldada iga-aastane volbripidu koos ilutulestikuga, mis on tavaliselt toimunud Kaarsillal. Teatavasti läheb jalakäijate sild kevadel remonti.