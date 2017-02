Piirivalvurid leidsid põõsas kössitamast kaheksa vietnamlast

Tänavu esimene

Riigipiir kulgeb ümber Võrumaa Meremäe valla Tiklasõ küla. Just selle küla lähedalt metsast, 1,5 km kaugusel piirist piirivalvurid kaheksa riiki saabunut 9. veebruaril kella 12.20 ajal avastasidki. Patrullimisel avastati lumelt jäljed ja neid mööda minnes polnud isikutele jälile jõudmine raske, kirjeldas Piusa kordoni juht Valmar Hinno.

Grupp oli nende avastamise hetkel paigal. Isikuid ja nende dokumente kontrollides sai selgeks, et nad kõik on Vietnami sotsialistliku vabariigi kodanikud. Kuus neist mehed vanuses 19 – 34, kaks aga naised vanuses 21 ja 42 eluaastat. Tegu on tänavuse esimese ebaseadusliku piiriületusega maismaapiiril.

Piirivalvurid pidasid isikud kinni ning andsid nad üle piirimigratsiooniga tegelevatele ametnikele. Menetluse käigus peaks selginema, kuidas nad täpselt siia tulid ning kuhu plaanisid suunduda.

Turvakontrolli järel vaatasid meedikud üle välismaalaste tervisliku seisundi ning konvoeeriti nad Tartu arestimajja. Tartu halduskohtu otsusel paigutati kaheksa isikut 10. veebruaril kinnipidamiskeskusesse. Ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise osas alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 258 lg. 2 alusel, mis käsitleb grupiviisilist Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslikku ületamist. Karistusseadustik näeb selle teo eest ette rahatrahvi või kuni üheaastase vangistuse.

Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Tauno Tammiku sõnul aitavad ajutise kontrolljoone ebaseaduslikke ületusi üha efektiivsemalt tuvastada nii uue põlvkonna valveseadmed, kohaliku elanikkonna abi, koostöö nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil aga ka piirivalvurite igapäevatöö rohelisel piiril.

Jääb vähemaks

Kuidas jõuavad inimesed nii kaugest riigist, nagu Vietnam, üle Venemaa Eesti kagupiirile, seda võib vaid oletada, märkis Hinno ja leidis, et ei soovi sel teemal spekuleerida. Eestisse illegaalid reeglina jääda ei soovi, vaid kasutavad meid transiitmaana Euroopa Liitu pääsemiseks. Edasi liikuda tahavad nad Poolasse või veelgi kaugemale Euroopasse.

Pärast seda, kui ajutine kontrolljoon on võsast puhastatud, paremini tähistatud ning varustatud paremate valveseadmetega, on piiriületuste arv langustrendis, lisas ta. «Enam ei saa keegi väita, et tuli mööda metsarada kogemata üle piiri,» selgitas ta.