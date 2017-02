Eesti Keele Instituudi direktor kolimiskava kohta: ei usu, et see väga arukas plaan oleks

Sain aru, et minister Korb ei tahtnud seda kava avaldada ja see on esialgne mustand. Me ei tea, kas see pärineb temalt või on eelmise ministri pärand.

Mihhail Korb on öelnud, et riiklikult tähtsaid institutsioone ja asutusi, kus on koos erinevad koostööpartnerid, ei liigutata. Ka täna on meie maja saalis kaitseministeeriumi töörühma keeleteemaline koosolek.

Samuti ei paikne EKI majas Rooskrantsi tänaval üksnes meie, siin on ka näiteks Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse ruumid ning siin tegutsevad ajakirjad ja ka Eesti kirjastuste liit. Ehk kooslus on märksa suurem ja see on vägagi õrn teema.

Ma arvan, et tegemist on ikkagi mustandiga, mida pole läbi räägitud ega läbi mõeldud. Ma ei usu, et see väga arukas plaan oleks.

Siit-sealt on aga kostunud, et väidetavalt sooviks Tartu ülikool EKIt näha enda koosseisus. Kuidas sellesse suhtuda?

Möödunud aasta lõpul koalitsiooniläbirääkimistel öeldi, et ülikooli ja EKI ühendamine ei ole aktuaalne ega päevakorras. Arutelude käigus ja teiste riikide kogemusi vaagides on jõutud järeldusele, et arukas on ikkagi see, kui riigil on oma riigikeele kestlikkuse tagamiseks eraldi institutsioon, Eestis EKI.