Galerii: Pühajärvel meenutati tõukekelgumatkaga lapsepõlve

Matkamaratonist osa võtnud Kaupo Kirikall rääkis vahetult enne starti, et tuli kuueliikmelise seltskonnaga matkale sõbra sünnipäeva tähistama. Kuigi Soome kelguga sõitis ta viimati 25 aastat tagasi, arvas Kirikall, et saab endiselt sõitmisega hakkama. Tal polnud kindlat eesmärki, mis ajaga võiks tõukekelguga raja läbida. See polnud talle ka oluline, sest plaan oli koos sõpradega ilusat ilma ja seltskonda nautida.

Pildil Kaupo Kirikall koos matkaseltskonnaga. Margus Ansu

Kõige kiiremini, natukene üle 38 minutiga, läbis Pühajärvel 10-kilomeetrise matkadistantsi Jarmo Nikolai, kes on lapsena sõitnud Soome kelguga. See aga erineb Nikolai arvates natukene tänasest võistluskelgust, mida proovis esimest korda.

Nikolai ütles, et võitmisplaaniga ta matkale ei tulnud. Stardis oli ta viimaste seas, et vaadata, kui kiiresti üldse sõidetakse ja kuhu ennast paigutada. «Tuli aga välja, et kiirus oli piisav, et üksi sõita,» naljatas Nikolai. Ta lisas, et matkamaraton ei olnud võistlus, vaid enamik osalejaid nautis rahulikus tempos teekonda ja aega jäi veel tee juua ning pildistada.