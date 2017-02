Englase noormaadlejad võitsid meeskondliku Eesti meistritiitli

Rebimine 21 meeskonna vahel oli erakordselt tihe, kinnitas treener Kristjan Press. Võit tuli Tartusse 27 punktiga. Tallinna maadlusklubi Korrus3 kogus 26 punkti. SK Tapa ja MK Aberg, vastavalt kolmas-neljas, jäid kahe punkti kaugusele. Viienda koha ja 23 punkti saavutas SK Leo, kuuenda koha MK Nelson 21. punktiga.

Selline klubidevaheline tugev konkurents on kindlasti teretulnud ja näitab selle vanuseklassi üle-Eestilist haaret ja klubide head tööd noortega, leidis Press. Tartu Kalev-Englas asus võistlustulle kaheksa maadluspoisiga, kellest kuuel õnnestus tõusta poodiumile.

Kehakaalus kuni 35 kg võitis tartlane Max Hristjuk kaks esimest matši ilmse ülekaaluga 8-0. Poolfinaalis tuli aga tunduvalt rohkem vaeva näha ja punktivõit tuli skooriga 4-0. Finaalmatš kulges samuti tasavägiselt, kuid oli näha, et Hristjukil napib energiat ja sel korral tuli lõppseisul 2-5 leppida hõbemedaliga.

Kehakaalus kuni 42 kg maadles Englase maadlusklubi eest Artur Jeremejev. Kahes esimeses matšis väga kõrgeid heited teinud tartlane läks poolfinaalis vastamisi mitmekordse Eesti meistri Ekke Leithamiga. Matš kulges pingeliselt, kust ei puudunud ka keerulised maadlussituatsioonid. Kolmest üks kohtunik näitas punkte Jeremejevile ja kohtunikel tuli koguneda arutlemiseks, et jõuda võimalikult õiglase otsuseni. Matši küll Artur kaotas, aga jättis pealtvaatajatele väga südika mulje. Pronksimatši võit tuli jällegi kindlalt Arturile.

Kehakaalus kuni 47 kg maadelnud Georg Kristerson oli loosi tahtel esimeses ringis vaba, teises võttis kiire seljavõidu. Poolfinaalis oli vastaseks Põlva maadleja Hanno Käärik. Matš kaldus Kristensoni kasuks ja võit tuli punktidega 7-2 . Finaalis tartlasel enam oma mänguplaani realiseerida ei õnnestunud ja tuli leppida 4-1 kaotuse ning hõbemedaliga.

Kehakaalus kuni 53 kg maadles Kalev-Englasest kaks noort matimeest: Karl-Eerik Karoles ja Tambet Palgi. Kolme võidu ja ühe kaotusega saavutas Karl-Eerik Karoles pronksmedali. Tambet Palgi saavutas seitsmenda koha võites ja kaotades ühe matši.

Kehakaalus kuni 59 kg maadles ennast pronksmedalile Dan-Roland Lokk ja seitmendaks Robin Samarüütel. Kehakaalus kuni 66 kg võitis pronksmedali Kermo Kivioja EMÜst.

Kehakaalus kuni 73 kg maadelnud Robin Krivmen võitis kaks esimest matši seljavõiduga ja edenes finaali. Kogenud finaalivastasest seekord Robinil jõud üle ei käinud ja tasuks hõbemedal.

Hea on tõdeda, et enamus Tartu Kalev-Englse maadlejatest saavad selles vanusegrupis maadelda veel kaks aastat, seega on veel aega võita ka kuldmedaleid, tõdes Press. Järgmised võistlused, kuhu Tartu Kalev-Englase noormaadlejad võistlema sõidavad, tulevad Tamperes juba kahe nädala pärast. Seejärel ootab tugevaimaid poisse kahenädalane treeninglaager Ameerika Ühendriikides.