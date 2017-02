Täna Tartus Eesti ja kogu Baltimaade suurima, 3000-ruutmeetrise kodutehnika kaupluse avanud Euronicsil on külalistele varuks üllatus. See on 180 000 kasutatud patareist vormitud 25-ruutmeetrine pusle, mis nagu Londonist kohale saabunud Guinnessi kohtunik tunnistas, on maailma suurim. Selle ehitasid valmis Tartu kõrgema kunstikooli tudengid.