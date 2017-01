Tartu kunstikooli õpilaste animafilm võitis Roomas publikuauhinna

Seltsi teatel on võidutöö autorid Egmond Merivee, Iris Allese, Markus Orgusaar ja Valeria Potjava. Näitusel osales ka Nathan Ra Vaino, kelle digimaali «Lost in the Gameworld» tõstis žürii silmapaistva tööna esile. Roomas Palazzo Venezias toimunud biennaalil Eestit esindama valitud mõlema õpilastöö juhendajad on Tartu kunstikooli õpetajad Merille Hommik, Nuno Neves ja Roland Seer.

Aukirja võttis Itaalia haridusminister Valeria Fedelilt biennaali lõputseremoonial pühapäeval vastu Itaalia Eesti seltsi peasekretär Alessandro Mastrogregori, et see Tartu kunstikoolile edasi toimetada. Minister Fedeli loodab, et koostöö Eesti noortega jätkub ka teistes valdkondades.

Roomas kuu aega kestnud biennaalile oli valitud Itaaliast üle 200 töö. Eesti oli seekord ainuke osalenud väliskülaline. Eesti-poolne projektijuht Eneli Valge koordineeris Itaalia Eesti seltsi ettepanekul Tartu kunstikooli osalemist üritusel ja tõi võidutööde autorid koos õpetaja Roosi Talvikuga detsembris Rooma biennaali avamisele.

Itaalia Eesti selts

Itaalia Eesti selts on Itaalias aastal 2012 registreeritud mittetulundusühing, mille eesmärk on Eesti esindamine ja kuvandi loomine ning tugevdamine.

Seesama selts oli aastal 2015 üks neid organisatsioone, mille tegevus viis Enn Kunila kollektsiooni näituse Vittoriano kompleksis vaatajate ette. Selts on korraldanud mitmeid Eesti kunsti näitusi ja kontserte ning eesti kirjanduse avaldamist Itaalias, aga ka pannud aluse La Sapienza ülikooli juures loodud Eesti ja Balti kultuuriinstituudile.

Roomas publikuauhinna pälvinud animafilmi «A Game of Identity», mis vältab 3 minutit ja 29 sekundit, saab vaadata siinkohal.