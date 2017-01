Peipsiäärsed külad valmistuvad saunafestiks

Kahel eelnenud talvel oli Saunafest üksnes Varnja külas, kuid nüüd on see kohalike elanike ja saunaomanike huvi tõttu külast välja kasvanud, selgitas ürituse korraldaja ja kolm sauna kuumaks kütta plaaniv Mesi Tare perenaine Herling Jürimäe.

Teiste seas leiavad huvilised nii soome- kui vene saunu, kilesaunu, telksaunu, kümblustünne ja ka ühe täispuhutava sauna. Oma uksed avab ka Koosa külasaun. Osalejail on võimalus saada osa ka saunaomanike välja mõeldud ülesannetest, mis annavad lisapunkte. Võimalusteks on tegevused jääaugus kümblemisest kuni kangastelgedel kudumiseni.

Külalisi ootab kokku 12 sauna Varnjas, Vanaussaial, Koosal, Alatskivil, Torilas, Nina külas ja Rootsikülas.

Leili võtma ning piirkonda avastama on oodatud kolme- kuni viieliikmelised sõpruskonnad. Kõik saunad on avatud nelja tunni vältel, 21. jaanuaril kell 12 kuni 16. Seega jääb ühes saunas mahti naudisklemiseks kuni kakskümmend minutit. Meeskondi, kes suudavad kõik saunad läbida, ootavad ees auhinnad.

Kõigi saunade läbimiseks kulub 60 kilomeetrit, mistõttu soovitavad korraldajad sõita meeskondadel kohale autoga. Kohustust kõigisse saunadesse jõuda muidugi ei ole.

Kuna suurem osa Saunafestil osalevatest saunadest on kodusaunad ning mõistetavalt ei suuda need suuri rahvamasse teenindada, on korraldajad otsustanud huviliste arvu piirata. Nii saab Piletilevi kaudu kuni 18. jaanuarini soetada kõigest 100 pääset.

Festi algus- ja lõpp-punkt asuvad Mesi Tare kodumajas. Info ja saunade tutvustuse leiab Mesi Tare blogist.