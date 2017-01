Kooliõpilased saavad programmeerimises kätt harjutada

Tegemist on sisu poolest juba sisse töötatud kursusega «Programmeerimise alused», mis keskendub ühele enimlevinud programmeerimiskeeltest Python. Osalema on oodatud nii üldharidus- kui ka kutsekoolide õpilased. Kursuse lõppedes on võimalik sooritada ka kontrollitud oludes arvestustöö, mille positiivse tulemuse korral on tagatud vastuvõtt informaatika bakalaureuseõppesse.

«Loodame, et kursuse läbinu oskab adekvaatsemalt hinnata, kas ta tahab programmeerimisega seotud erialal õppida või mitte,» rääkis informaatika lektor Eno Tõnisson.

Lisaks spetsiaalselt õpilastele mõeldud kursusele algab 17. jaanuaril e-kursus «Programmeerimise alused», mis on avatud kõigile soovijatele, kuid suunatud eelkõige täiskasvanutele, kes tahaksid programmeerimisest rohkem teada saada.

«Programmeerimise aluste kursus on neile, kelle kokkupuude programmeerimisega on vähene või puudub üldse. Kasuks tuleb loomulikult meie väiksemamahulise e-kursuse «Programmeerimisest maalähedaselt» läbimine, kuid see ei ole eeltingimuseks, kui on piisavalt motivatsiooni ja aega pühendumiseks,» rääkis Tõnisson.

Praeguseks on TÜ arvutiteaduse instituudi vaba ligipääsuga tasuta programmeerimise e-kursuseid edukalt läbinud juba üle 4 500 inimese. Registreerumine kursustele on avatud aadressil programmeerimine.ut.ee.