Galerii: väiksed kiskjad võtavad koolivaheajast viimast

Loodusmaja õpetaja Tiina Lilleleht rääkis, et laagrikohad said kiiresti täis ning osadele soovijatele tuli ka ära öelda. Suurem osa laagrilistest on pärit Tartust ja selle lähiümbrusest, kuid paar last tulevad ka Tallinnast ja üks koguni Leedust.

Lapsed on jagatud nelja võrdse suurusega gruppi, kes siis kordamööda erinevates töö- või mängutubades tegutsevad. Igal grupil on ka oma nimi – nii tegutseb kolme laagripäeva vältel loodusmajas huntide, karude, rebaste ja ilveste rühm. «Nii et meil on siin tõeline kiskjate laager,» muigas Lilleleht.