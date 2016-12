Selgusid Tartumaa aasta noored

Marianne Tamm on projekti «Sõpruses peitub võlu» eestvedaja. Projekt raames maalisid kuulsused maale ning need müüdi oksjonil maha. Saadud tulu läks «Minu unistuste päeva» projekti tarbeks.

Christina Värno on aktiivne liige Nõo noorteaktiivis. Ta käivitas Facebooki lehekülje «Märka, aita, andesta», mis käsitleb koolikiusamise temaatikat. Samuti on ta korraldanud Nõo valla osaluskohvikut ning noortekeskuse sünnipäeva.

Lisett Liiv on Raatuse kooli 9. klassi õpilane. Ta on Tartu linnas algatanud mitmeid projekte, hetkel juhib ta heategevusringi, mille raames korraldatakse erinevaid heategevuslikke aktsioone.

Andres Rosenstein on Luunja leskkooli abiturient, kes on silma paistnud oma tegevusega nii koolis kui Luunja noortevolikogus. Samuti on ta esindanud oma kooli ja valda paljudel spordisündmustel.

Konkursile esitati kokku üksteist noort. Tartumaa noortekogu valib aasta noort alates 2010. aastast. Sel aastal kuulusid komisjoni lisaks Tartumaa noortekogu esindajale ka Tartu ärinõuandla, Tartumaa arendusseltsi ning Tartu maavalitsuse esindajad.