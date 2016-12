Fotograaf talletas suurte perede rikkuse

Täna riputas ta Ahhaasse kõigile vaatamiseks üles ühe fotomeenutuse igast perest. Oma perest valminud fotot uudistama Põlva külje all elavad Jane ja Urmet Käo, kelle peres on sirgumas kümme last.

Pereisa Urmet Käo tänas südamest rõõmsameelset fotograafi kingituse eest. Nimelt sai iga pere endale fotoseansist hulganisti pilte ja fotoraamatu. Urmet Käo rääkis, et oli äsjaste jõulupühade aegu külla tulnud lähedastele näidanud enda perest valminud fotoraamatut, mis on imeline mälestus.

Grethe Rõõm soovis enda sõnul pildistada just neid peresid, kus kasvamas kõige rohkem mänguealisi lapsi. Nii püüdis ta mänguliste fotoseanssidega mälestusteks pildile laste kõige ehedamad emotsioonid. Ka Urmet Käo meenutas, kui lõbus oli nende pere augustikuine pildistamine. «See naine ei ole tuim!» polnud pereisa fotograafi kiites sõnadega kitsi.

Pildistamise tegi raskeks, ent sellevõrra väärtuslikumaks ülesanne leida sobiv aeg, mil kogu pere kokku saaks. Nii oli fotograaf tunnistajaks ka rõõmsatele taaskohtumistele.

Perekond Turnas, kus kasvab kaheksa last. / Grethe Rõõm

Pildistamised said tehtud perede kodu ümbruses. Perekond Käo poseeris kodulähedase maisipõllu juures, kaheksalapseline perekond Turnas käis aga jalutamas Võrumaal Vana-Antsla kaunites paikades.

Suured pered aitas fotograafil välja valida Eesti lasterikaste perede liit. Selle pildistamise õnnestumises on osa kõigil, kes ostsid heategevuskampaania käigus E-Piima juustu. Eesti piimafarmeritele kuuluv ettevõte on sel moel kogunud lastega seotud ettevõtmiste toetuseks kahe aasta jooksul oma 50 000 eurot.