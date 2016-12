Suur raha vist tõesti rikub inimesi. Tekitab jõukureis ilmselt tunde, et just nemad käsivad, poovad ja lasevad. Olgu teema milline tahes. Kuidagi muud moodi on raske seletada toda kõrki kirja, mille suurärimees Toomas Annus läkitas Eesti suusaliidule, kus ta nõuab suusakoondise peatreeneri ametist taandumist ja suusaliidu juhatuse nelja liikme lahkumist.