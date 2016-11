Pildid: Tartus avati esimene koerte jalutusväljak

Koerte jalutuskoha rajamist on juba kolmel aastal välja pakutud Tartu linna kaasava eelarve ideena. Täna avatigi ametlikult Anne kanali ja Emajõe vahelisel rohealal Tartu esimene koerte jalutusplats, kus omanikud saavad lahtiselt liikuvaid koeri sotsialiseerida, õpetada ja treenida. Loomaomanikud on aediku omaks võtnud ja see on kasutust leidnud juba enne tänast avamist.