Aasta linnu joonistusvõistluse töödest avatakse näitus

Pargi saun saab uue naabri

Viljandlanna, kuid sageli Tartusse sattuv Aire Reimus on nõuks võtnud ehitada perele kortermaja Pargi tänava tühjale krundile, mida ta on tudengipõlvest peale hoidnud ja hooldanud. See tähendab, et viimased 22 aastat on tulnud lükata lund, riisuda lehti ja muidugi maamaksu maksta.