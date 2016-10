Kunstnikke kutsutakse Tartu kesklinna hruštšovkadele kunstiteoseid looma

Tänavakunstiklassik lisas Tartus seintele kaks teost

Vaksali tänav 7 hoonele, kus tegutseb Tartu rahvaülikool, on tekkinud tänavakunstiteos, milles hüljes või merilõvi mängib ninaga siniste tehniliste tähistega. Need on seinale kinnitatud aastakümneid varem. Teose autor on nimemärgi järgi Edward von Lõngus.