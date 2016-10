Hukkunud noormehe mälestuseks tuuakse küünlaid ja lilli

Hukkunud noormees elas Elva lähedal maal. Ka tema 19-aastane sõber on pärit Elva lähistelt, sel ööl tuldi koos linna pealt pidutsemast. Miks neile just see koolimajatagune redel kella kuue paiku hommikul ette jäi, pole teada.

Redeli pulgad ei alga küll kohe maapinna lähedalt, kuid need asuvad hüppamisulatuses. Noorel mehel, eriti sellisel, kellele on ka varem meeldinud mitmesugustesse kohtadesse üles ronida, pole raskust end neid mööda üles vinnata.

Nii astus noormees uljalt redelist üles. Sõber, kes polnud mööda jääkülma raudredelit ronimisest just vaimustuses, jäi alla ootama. Ootamine lõppes aga ootamatult kiiresti. Suure prantsatusega kukkus sõber ülepeakaela maapinnale tagasi ja jäi liikumatult lamama.

Sõbra väljakutsele kiiresti reageerinud meedikud konstateerisid, et kukkunu on surnud. Nende hinnangul saabus surm kohe, kui noormehe keha oli maapinda puutunud.

Redelit silmitsedes on näha, et sellel puudub ülemine pulk. Sellesama keevituskohast lahti murdunud redelipulga leidsid politseinikud hiljem hukkunu kõrvalt. Niisiis sai noormehele saatuslikuks redeli viimane aste, mis tähendab, et ta kukkus alla paarikümne meetri kõrguselt. Neljakorruselise koolimaja kõrgus maapinnast on ehitusregistri andmetel 22,8 meetrit.

Tegemist on nõukogude ajast jäänud evakuatsiooniredeliga, millel praegu otstarve puudub, kinnitas Elva gümnaasiumi direktor Tarmo Post. Koolile on rajatud nõuetekohased evakuatsioonipääsud. Ka päästeameti esindajad on Tartu Postimehele kinnitanud, et koolil kui ühiskondlikul objektil peavad olema evakuatsiooniväljapääsud. Redeli nõuet aga ei ole.

Millal keegi viimati enne õnnetust redelit kasutas, pole teada. Neli aastat tagasi lõppenud remondi käigus värviti redel värske värviga üle.

Praegu on teada, et noormehed liikusid pärast meelelahutusasutuses viibimist koolimaja juurde ning üks neist ronis mööda redelit üles, kukkudes sealt alla. Politsei püüab välja selgitada kõik juhtunu asjaolud, kinnitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak.

Noormehe surnukeha saadeti kohtuarstlikule lahangule.