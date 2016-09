Peapiiskop Viilma õnnistas ERMi uue peahoone

Õnnistamiskõnes nimetas peapiiskop Viilma Eesti Rahva Muuseumi Eesti maa ning rahva mälu- ja kultuurireservaadiks, rahvusliku pärandi – meie esiisade ja esiemade muistse elukogemuse, südametarkuse ja vaimujõu põhjatuks varasalveks ning meie kõigi rahvuslikuks mälupangaks, teatas peapiiskopi kantselei.

«Siia on kokku kogutud ja tallele pandud meie rahvuslik aare – eestlaseks olemise saladus,» ütles Viilma enne õnnistamissõnu. «Et seda mõista, tuleb osata lugeda kindakirja ja tunda regivärsi rütmi, taibata ristimärkide väge ristipuudel ja ahjusooja leiva koorikul ning kuulatada tuulehingust maarjakase okstes. See, et oleme Maarjamaa lapsed on osa eestlaseks olemise saladusest.»

Eesti Rahva Muuseumi seos luteri kirikuga on olnud tugev muuseumi loomisest alates. Eesti Rahvaluule Arhiivi aluseks sai 90 aasta eest Eesti vaimuliku ja rahvusliku suurkuju Jakob Hurda rahvaluulekogude toomine ERMi. Peaaegu 50 aastat paiknes ERMi hoidla Tartu Pauluse kirikuhoones. Muuseumi püsiekspositsiooni on paigutatud ka Eesti üks olulisemaid rahvuslik-riiklikke reliikviaid, Otepää kirikumõisas 1884. aastal pühitsetud esimene sinimustvalge lipp.