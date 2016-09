Vabaerakond valis Tartu piirkonnajuhiks Vahur Kollomi

Piirkonna esimeheks valiti Vahur Kollom, aseesimeheks Margo Saaremets. Vahur Kollom töötab igapäevaselt Tartu Eluasemefondis laenuseptsialistina ning on ka väikeettevõtja. Kollom liitus Vabaerakonnaga 2015. aasta septembris ning on olnud Tartu linna piirkonna juhatuses alates aprillist 2016.

Oma proovikiviks piirkonna esimehena nimetas ta tänavu sügisest alustatava üritustesarja Karikakra klubi vedamist. Igal klubiõhtul on oma teema ja alati saavad kokkutulnud ülevaate riigis toimuvast, lisas ta.

Üks peamisi ürituse vedureid on Vabaerakonna riigikogu saadik Jüri Adams. Karikakra klubiüritustele on tulemas põnevaid külalisi ning teemad on nii välispoliitilised kui ka kohalikud.

Esimene klubiõhtu toimub 5. oktoobril kell 18 Tartu ülikooli kohviku talveaias ning peateema on haldusreform. Samuti on vaatluse all Eesti presidendivalimised.