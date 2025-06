«Ajalooliselt on see tõesti nii olnud, et valimiste-eelses poliittehnoloogias on Reformierakond pea ja õlgadega teistest üle. Aga mulle tundub, et teised erakonnad on päris kiiresti järele tulnud,» rääkis Jüristo reede pärastlõunal. Ta pakkus, et seekordne võimupööre ei pruugi lõpuks Reformierakonna jaoks nii ladusasti kulgeda, sest teised erakonnad on paremini valmis.