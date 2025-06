Ehitus on jõudnud faasi, kus vaiad on paigaldatud ja kohe valmib ka vundament. Järgmisena algavad esimese korruse müüritööd ning juuli lõpuks on esimene korrus valmis, ütles Mapri Ehituse järelteeninduse juht Ero Tragel.

Uus projekt on koostatud ja kooskõlastatud koostöös korteriomanike palgatud sõltumatu ehituseksperdi Heiki Meosega ning selle käigus on kavandatud vaialahendus, mis välistab tulevikus samalaadse probleemi tekke. «See, mis Lubja tänaval juhtus, on ainulaadne nii meie praktikas kui ka kogu Eesti ehitussektoris. Usume, et sellest juhtumist saab õppida kogu valdkond,» lisas Tragel.