Rally Estonia toob võistluse tänavu publikule lähemale

Kõige suurem muudatus on 17. juulil algaval rallil see, et kõik on kronoloogiliselt justkui tagurpidi: võistluse viimase päeva ehk pühapäeva hommikul sõidetakse Hellenurmes ning ralli lõpeb power stage ’iga Käärikul, kus sõidetakse katset kaks korda.

«Pühapäeva võivadki tartlased sedasi planeerida, et minna veel ka Kääriku katsele. Et ralli vaatamine oleks mugav, soovitan igal vaatajal juba varakult omaenda programm valmis teha,» sõnas üks korraldajatest, endine rallisõitja Urmo Aava. Lisaks sõidetakse nüüd osa radadest võrreldes eelmiste aastatega vastupidises suunas. Näiteks Mustvee ja Kanepi katsed saavad alguse sealt, kus muidu on olnud finiš. «Ka kuulsad kitsehüpped tulevad vastupidi, mida on tulihingeliste fännide jaoks, kes on alati neid uudistamas käinud, kindlasti uus ja huvitav jälgida.»