Algul öökülm, pärast vihm. Märjad põllud ei kanna inimestki, traktorist rääkimata

Tartu lähedal Kastre vallas Marjamaa talu pidav Tõnu Oks ei hakanud eile Tartu Postimehega vesteldes olukorda ilustama. «Eesti keeles öeldes on seis sitt,» sõnas ta konkreetselt. Jama hakkas talumehe sõnul pihta juba õitsemise ajal, mil külm käis üle pirni- ja õunapuudest ning võttis ära mustikad. «Ma pole varem näinud, et külm võtab ära õied, mis on veel nupus,» täpsustas ta.