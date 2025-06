Eile üliõpilasmajas rahvariideid sättinud Tarbatu liikmed Elise Jalonen, Madli Toomiste, Egert Möller, Sander Roosalu ja Randal Annus kinnitasid kui ühest suust, et on tantsupeo pärast elevil ning loodavad esmajoones seda, et järgmisel nädalal ilm nende ühist pingutust soosib.

Foto: Margus Ansu