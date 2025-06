Mis viimase nädala jooksul? Ikka viimase kolme nädala jooksul! Eks see prooviperiood, eriti lõpuots, on intensiivne ja pingeline. See on loomulik. Meil oli lavaproovide aega täpselt kolm nädalat. Tegime peaaegu kõikidel argipäevadel hommikul ja õhtul proovi, et jõuaks mahuka materjali valmis. Pärast proovi oli ikka vaja ka järgmist päeva ette valmistada, nii et ööuni pole tõesti viimasel ajal prioriteet olnud.