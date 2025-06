Juhtkiri Kas Tartu on lõpuni leiutatud?

Eestis on vahel kombeks hüüatada «Riik on valmis! Linn on valmis!» olukordades, kui poliitilisi debatte varjutab loidus ja peenhäälestamise vadin, ühtki suuremat algatust aga ei paista. Kõik on juba selge, otsustatud või noh, pole taskut mööda.



Tartus näiteks on kõik ju peaaegu hästi: lennukid lendavad, Sõpruse sild saab varsti remonditud, Siuru planeering on volikogus kehtestatud ja võib ehitama hakata, rattateid muudkui rajatakse ja elurikkus lokkab. Kas on veel põhjust küsida Tartu mõne suure idee kohta, nagu vastu valimisi kombeks? Mis veel siia kõrvale mahuks?



Olid ajad, kui sõpruslinna Tampere eeskujul räägiti trammist, aga me teame, et selleks pole raha. Kivisilda me ka enam ei taha. Sarnaseid näiteid leidub kindlasti veel.



Aga kindlasti on võimalik mõelda kastist välja ja luua midagi uut, midagi tartulikku, mis juba õige varsti on enesestmõistetav.





Pühapäeval peetakse Tartu linna päeva, siis näitab nooruse linn oma paremat poolt, on pidurüüs ja melus. Sellel päeval on ka ilus mõtiskleda, milline on tartlaste suhe enda linnaga, mida nad selles armastavad, et nad siin püsivad, mida siin püsides trotsivad.



Meil on tulemas valimised, mis peaksid otsustama linnavõimu uued teemavalikud järgmiseks neljaks aastaks. Aga ühtki suurt ideed või algatust praegu ei paista! Vähemasti veel ei paista. Kohati tundubki, nagu oleks Tartu nüüdseks lõpuni valmis leiutatud – isegi kui miski inimesi kirglikult vaidlema paneb, on teemad tavaliselt ikka üpris tühised.



Vanas linnas on mõneti ka õige, et mis on hästi ja hea, seda tuleb hoida. Aga kindlasti on võimalik mõelda kastist välja ja luua midagi uut, midagi tartulikku, mis juba õige varsti on enesestmõistetav. Valimistele eelnevad kuud peaks sellisteks algatusteks olema kõige õigem aeg.