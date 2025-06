Kliinikumi kõrvakliinikut juhib järgmised neli aastat taas Mihkel Plaas.

Mihkel Plaas on lõpetanud 2014. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna ning 2017. aastal otorinolarüngoloogia residentuuri. 2017. aastast praeguseni on ta ametis kõrvakliiniku arst-õppejõuna, 2019–2021 täitnud kõrvakliiniku juhataja kohuseid ning viimased neli aastat, 2021–2025, olnud kõrvakliiniku juhataja. Ta on samal ajal seotud ka õppetööga Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudis, olles muu hulgas ülikooli kliiniku juhataja aastast 2020.