Tartu rattamaraton möödunud aastal. Tänasest on avalik rattamaratoni uus ja täiendatud rada.

Sel sügisel on Tartu rattamaratoni programmis esimest korda kruusaratastele mõeldud distants. Selle rajakaart on tänasest avalik. Rada on 126 kilomeetrit pikk ning koosneb 86 kilomeetri pikkusest vanast põhidistantsist ning uuest, 40 kilomeetri pikkusest lõigust.