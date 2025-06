Tartumaa toidupiirkond kutsub osalema retseptikonkursil

Eesti põllumajandusmuuseumi näituste ja hariduse osakonna juhataja Ilze Salnaja-Värv lausus, et konkursi eesmärk on koguda ja esile tõsta retsepte, mis kannavad endas Tartumaa toidupärandit läbi isikliku ja põlvkondadeülese vaate. «Soovime leida toite, mis on kodused, lihtsad ja traditsioonilised – just sellised, mida vanaemad on armastusega valmistanud ning millel on oma lugu ja tähendus,» selgitas Salnaja-Värv. Ta lisas, et konkurss «Minu Tartumaa vanaema retseptid» väärtustab Tartumaa toiduajalugu isikliku pärimuse kaudu.