Enriko Talvistu: koos kaubahalliga tehtagu ka Promenaadi hoov korda

Siis aga kaevati tühi plats tasaseks, varemed jäid alla, mistõttu see ongi Vabaduse puiestee äärest veidi kõrgem. Linnaarhitekt Arnold Matteusel ei jäänud muud üle, kui järgida partei käske ja haljastada see ala ajutiselt mingite puudega. Nii see jäigi, tänapäevaks on puud suureks kasvanud.