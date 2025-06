Neuroteadlased kinnitavad: aju osa, mis vastutab ratsionaalse mõtlemise ja enesekontrolli eest (prefrontaalkoor), areneb lõpuni alles 22.–25. eluaastaks. Samas on emotsioonide ja tasuotsingutega seotud ajupiirkonnad puberteedieas juba väga aktiivsed. See tähendab, et noor võib küll mõista valikute loogikat, aga stressiolukorras tegutseb pigem tunde ajel. Harvardis ja mitmetes teistes teaduskeskustes tehtud uuringud kinnitavad, et kuigi teismeliste kognitiivsed võimed võivad olla täiskasvanu tasemel, ei ole nende psühho­sotsiaalne küpsus veel välja arenenud.

Samal ajal kujuneb teismeeas identiteet. Eriksoni arenguteooria järgi on see just aeg, mil noor otsib vastust küsimusele «Kes ma olen?» – mitte veel sellele, kelleks saada. On loomulik, et huvid ja eesmärgid muutuvad kiiresti ning soov katsetada erinevaid rolle on tugev. Nii võib ühel hetkel tunduda arsti elukutse ideaalne, järgmisel hoopis soov minna vaheaastaks maailma avastama. See on osa normaalsest arengust.