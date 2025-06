Hansa kooli direktor Liina Karolin-Salu eelrääkijatega nõustuda ei saanud. «Meil nii halvasti ei läinud. Uudised matemaatikaeksamil läbikukkujatest tulid mulle üllatusena,» tunnistas ta.



Koolis on toevajadusega lapsi, kelle puhul polnud läbikukkumine üllatus, kuid suures plaanis läks Hansa koolis matemaatika eksam direktori sõnul oodatust pigem paremini.



Kas laisad õpilased?



Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi on aga veendunud, et mida aeg edasi, seda rohkem hakkab matemaatika probleeme põhjustama. Õpilased olevat lihtsalt lodevad ja loodavad liigselt tehisintellekti peale. «AI võib aidata tunnis või kodutööga, annab ka lahenduse ette, aga eksamil sellest kasu pole,» nentis ta.



Tehisintellekti kasutamine on õppimises küll tervitatav, aga siiski ei saa ainult sellele tugineda. Sasi kinnitas, et tänavused matemaatikaeksami ülesanded ei olnud nii keerulised, et sellist läbikukkumist õigustada. Teistel eksamitel Forseliuse koolis ebaõnnestunud õpilasi ei olnud.



Sasi on kindel, et eksamitulemused lähevad veel kehvemaks, kui koolikohustus tõuseb 18. eluaastani. «Juba praegu on palju õppureid, kes ootavad vanuse kukkumist, et õhtukooli minna. Nad ei taha ega viitsi põhikooliski käia,» tunnistas ta.