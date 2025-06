GALERII Muljeid maakaitsepäevalt: ilus ilm võib olla, kuid sõdurisupp peab olema

«See kord vist pääseme,» sõnas üks suppi söönud kaitseliitlastest pead kuklasse ajades. Ja tal oli õigus, sest kuigi läinud nädalal ei möödunud pea ühtki päeva vihmata, siis esmaspäevane võidupüha tähistamine möödus Elvas sademeteta. Kes vee järgi ihkas, võis karata Arbi järve või värskendada end järveäärsetest purskkaevudest pritsiva veejoa all.

Sõdurisupiks, mida said kõik kohale tulnud mekkida tasuta, oli sel korral seljanka. Elva naiskodukaitsjad valmistasid maakaitsepäevaks ette tuhat portsjonit suppi, mis välikateldes koha peal soojaks aeti. «Seljanka on selline pidupäevasupp, seega pakume täna sõdurisupikas seljankat,» sõnas naiskodukaitse Elva jaoskonna liige ja sõdurisupi valmistamise köögipealik Kadi Vahtla.

Et supp ja joogivesi pandi korduvkasutatavatesse nõudesse, tuli toimkonnal hoolitseda ka selle eest, et nõud saaks kokku korjatud ja pärast puhtaks. «Õnneks Elva Teenused tulid meile nõude ja pesemisega appi, neil on vastav tehnika olemas, vastasel juhul oleksime pidanud veel nõudepesu toimkonda ka kokku seadma, seda poleks küll enam jaksanud,» märkis Kadi Vahtla.