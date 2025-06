Seksuaalkasvataja ja -nõustaja Rita Holm Foto: Helen Marz

Tsopp-Pagan on veendunud, et inimeste vaimse tervise ja tasakaalu taastamiseks on tugirühmade töö jätkumine hädavajalik.

Tartu abilinnapea Reno Laidre kommentaar oli tõesti, et linnal ei ole ülevaadet, kellele seda teenust osutatakse.

«Siin saab alati öelda, et ei peagi, see on väga delikaatne, aga ma väidan, et meie sotsiaalabiosakond käsitleb väga delikaatseid andmeid oluliselt suuremas mahus,» ütles Laidre. «See on see koht, kus me ei oma mingit ülevaadet, kuidas ja kelle jaoks seda raha kasutatakse.»

Peamine argument tänavust eelarvet kinnitades ja nüüd lisaeelarvet arutades, miks see rahastus ära jätta, oli tema sõnul siiski linna rahaline olukord.

«Loomulikult me oleksime rõõmsad ja õnnelikud, kui abivõimaluste valik, mida linn koostöös erinevate organisatsioonidega saab pakkuda, oleks hästi kirju,» lausus Laidre. «Reaalsus on see, et oleme kaks aastat kärpinud eelarvet ühest ja teisest otsas ja mitu ringi. Sotsiaalvaldkonnast on kulude kokkuhoid olnud tublisti üle miljoni euro, mida oleme pidanud saavutama. Hooldereform teisest otsas sööb selle säästu ära ja küsib veel juurdegi. Oleme pidanud tegema raskeid valikuid, me pole rõõmsad ja uhked selle üle, aga neid ridu, mida oleme pidanud kokku tõmbama, on hästi palju. Ühel hetkel läks kõnealune toetus ka sellesse kärpepaketti.»