Anneli Ott: Eesti suur narratiiv ei ole olla Euroopa keskvangla

Tundub, et vanglarendi eestvedajatel puudub ohutunne, mis juhtub siis, kui nende kavandatud plaan ei toimi. Eesti valitsus eeldab, et Rootsi vangide paigutamine Eesti vanglatesse käib planeeritult, kontrollitult ja turvaliselt. Ent mis juhtub siis, kui need eeldused ei teostu, kui tulevad ootamatused ja halvad üllatused?

​Võimalik, et välismaiste kriminaalide karistuse kandmisega kaasneb ka see, et tekivad uued sidemed kohalike kurjategijatega. Vanglas tekkinud kontaktid võivad hiljem väljuda vanglaseinte vahelt ning soodustada kuritegevuse kasvu Eestis.

Juhin kõigi turvaohtude alavääristajate tähelepanu sellele, et Rootsi vanglate ülerahvastumises mängivad olulist rolli just uussisserändajad ja nende järeltulijad, kelle kohta on samuti aastaid tagasi lubatud, et küll nad ühiskonda lõimuvad ja mingeid lahendamatuid turvariske nende kogukonnad endaga kaasa ei too. Praeguseks laiutatakse käsi ja nenditakse, et sedavõrd erineva kultuurilise taustaga kogukonnad on riigi siseturvalisust pöördumatult kahjustanud ning selle üks tagajärgi ongi vangide hulga kasv.