Raul Eamets: Tööturu andmed näitavad majanduse kosumist

Bigbank pakkus detsembris Postimehe suurele majandus­ennustusele, et Eesti majanduskasv tuleb sellel aastal 0,9 protsenti. Peab tunnistama, et erinevalt paljudest teistes prognoosijatest ei ole me pidanud oma arvamust poole aasta jooksul muutma.



Tõsi on ka see, et inflatsioon on endiselt kõrge ning mitmed prognoosijad ennustavad inflatsiooni selleks aastaks 5 ja 6 protsendi vahele. Hinnatõusul on nii väliseid (toiduainete ja nafta maailmaturuhind) kui ka sisemisi tegureid (käibemaksu tõus).



Hiljuti avaldati registreeritud töötuse andmed regiooniti. Viimased on sellepärast käepärased, et näitavad töötuse hetkeolukorda, ning kuna tegu on registriga, ei ole siin ka valimiprobleeme ning me saame töötute arvu teada valla, vajadusel ka küla ja asula kohta.



Uuringupõhised töötuse andmed on usaldusväärsed ainult maakonna kohta ning sedagi aasta keskmiste näitajate arvestuses. Tööjõu uuringut on vaja selleks, et meie tööturu statistikas oleksid võrdlusandmed teiste riikide tööturu näitajatega.



Töötukassas oli end maikuus registreerinud 44 658 inimest. Seda on 8,3 protsenti vähem kui eelmise aasta mais. Talvel töötus tavaliselt kasvab natuke: kui vaadata näitajaid aasta algusest, siis on töötute arv jaanuariga võrreldes vähenenud 12,6 protsenti. Absoluut­arvudes tähendab see, et oli 6459 töötut vähem.







Tartu ja Tartumaa töötuse kahanemine on olnud väiksem kui Eestis keskmiselt. Mais oli töötuid vähem 4,5 protsenti, võrreldes aasta algusega on töötute arv langenud 11,3 protsenti. Kokku oli mais Tartumaal 5033 registreeritud töötut, nendest omakorda 64 protsenti Tartus.



Kõige suurem oli töötute arvu langus aasta võrdluses Tartu vallas (–11,1 protsenti) ning Kambja vallas (–11,8 protsenti). Tartus vähenes töötute arv 3,5 protsenti.



Terves Eestis oli registreeritud töötus kasvanud ainult kaheksas omavalitsuses, kaks nendest asusid Tartumaal: Nõo vallas on aasta võrdluses töötute arv kasvanud 12 protsenti ning Peipsiääre vallas 1 protsent. Absoluutarvudes on muutused väga väikesed: Nõos pluss 15 ja Peipsiääres pluss 2 inimest.