Jüri Saar: vaata, maakonna ainuke lastekoor

Laulupeo tähendusest ja laulupeo elujõust rääkimine käib Eesti elu juurde. Südameasi, mitte moeasi, eks ole. Tänavu hirmutati, et sõel on tihe ja kõik kollektiivid ei pruugi laulukaare alla mahtuda. Peakontserdi piletid on ammu läbi müüdud. Tahtjaid on ikka nii palju.



Läbikatsumiste kord oli nüüd seesugune, et paljud koorid said kohe teada, et nende kõla on väga hea ja just selline, et nad on peole oodatud, teised pandi ootelehele. Eks nad kutse viimaks ikka said. Natuke ärevust, natuke ... solvumist.



Aga teisipäeval – siis tervitasid Räpina Miikaeli kirikus selle kandi koorid laulupeotuld – tikkus pähe nukraid mõtteid. Vaata, maakonna ainuke lastekoor, sain müksu. Vaatasin, küsisin, kus ülejäänud lauljad on ... naiivselt. Sain teada, et see Räpina ühisgümnaasiumi lastekoor saadi kokku ja häälde läbi suure vaeva, lapsi sinna rohkem võtta lihtsalt ei olegi. Koroonaaeg jättis traditsiooni suure augu. Ettelaulmisel pandi nemadki ootelehele.



Tegelikult olin ma sealsamas tunnistajaks ka maakonna ainsa laulupeole sõitva poistekoori ülesastumisele. Mudilaskoore on laulupeole minemas sealt Põlva maakonnast kaks.



Meeskoori pidi Räpina rahvas tuletoomise kontserdile laenama, sest Põlvamaal ühtki laulupeokõlblikku kooslust ei ole. Kutsutud oli Tartu maakonna ainus meeskoor, Haaslava meeskoor. Selle dirigent Kalev Lindal lisas ka kommentaari, et kaduv kooriliik, meeskooride lauljaid ongi laulukaare alla kogunemas tuhatkond. Täpsemalt 1339 lauljat.