Tark Tartu Teadlased seadsid Toomel sisse oravahotelli, et kasvatada üles vanemateta oravapojad

Kassitoome lähedal ühes eraaias on võrkseintega kuuritaoline ehitis, mida võib nimetada ka vabastamise puuriks. Tartu ülikooli loomaökoloogia õppetooli professor Tuul Sepp muigab seda öeldes natuke ka ise. Et jah, see on vabastamise puur, kui mitte tahta öelda rehabilitatsioonikeskus, kus oravad elavad nagu hotellis – peavari, söök ja jook kõik kauba sees.