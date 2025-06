Maaülikool soetas hinnalise robottraktori

Eestisse jõudis esimene AgXeed robottraktor, mis saab kõigi põllutöödega hakkama, nii et peremees võib jala üle põlve visata ja lasta robotil kasvõi kartul üles võtta. Eesti maaülikool ostis niisuguse roboti selleks, et uurida põllurobotite maailma – kuidas need meie põldudel hakkama saavad ning milline on nende ökoloogiline jalajälg.