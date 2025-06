Ligi kaks sajandit vana kivipink täienes ladinakeelse raidkirjaga

Kui Tartu ülikooli peahoone tagant toomkiriku varemete poole sammuja on Toome nõlval pargiteel astunud sadakond sammu, näeb ta tänapäevaste pinkide vahel üht iseäralikku. See pruunikat tooni graniidist iste on pakkunud puhkust juba peaaegu 200 aastat ja sai äsja täienduse.