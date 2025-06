Mihkel Lees: hirmutamisega turvatunnet ei kasvata

Viimaste aastate geopoliitilised sündmused on senisest teravamasse fookusesse tõstnud inimeste turvalisuse ja turvatunde. Tähele tasub panna, et turvalisus tähendab tegelikku, objektiivset kaitstust erinevate ohtude eest. Seda saab mõõta faktidega. Kas riigil on korraliku ettevalmistuse saanud kaitsevägi? Kas uks on lukus? Kas Tartu vangla on Rootsi vangide vastuvõtmiseks piisavalt põgenemiskindel?