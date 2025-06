«Tegin bussijaamas arvuti taga tööd oma 50 minutit ning tundus kummaline, et ooteplatvormi juures seisid autod, ehkki seal on parkimist ja peatumist keelav liiklusmärk,» rääkis Habicht. «Tõsi, lisamärk lubab seal peatuda Cargobusi klientidel, kuid pühapäeval on sellisel kellaajal Cargobusi terminal suletud.»