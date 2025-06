juhtkiri Tehaste pagemise varjupool

Iga elukogenum tartlane oskab ette lugeda näiteid, kus see on juhtunud. Kas selline areng on hea või halb, ei ole aga üheselt vastatav. Aga me peame hinnangu andmisel kaaluma mitmesuguseid aspekte. Üks väga oluline on seegi, et ka moodne automatiseeritud tehas vajab töötajaid. Ja kui me siit edasi mõtleme, siis 15 minuti linna põhimõte võiks ju kehtida ka vabrikutöölistele.