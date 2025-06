PILDID Pallase lõputööde kaitsmisele panevad punkti disainivaldkonna tudengid

Pallase galeriis Riia mäel on välja pandud kõrgema kunstikooli Pallas tänavused lõputööd. Neist ümbritsetuna on astunud komisjoni, kaastudengite ja kõigi huviliste ette eelmisel nädalal kunstide valdkonna, läinud esmaspäeval konserveerimise ja restaureerimise tudengid. Viimased lõputööde kaitsjad on 11., 12. ja 13. juunil disaini valdkonnast.