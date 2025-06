ARVUSTUS Peeter Krosmann andis vaadata vanu värskendatud ja päris uusi maale

Vasakul ja otsaseinal on suured figuraalkompositsioonid, mis on alustatud Tartu ülikoolis maaliõpingute ajal. Modellid on alasti ja ometi tegevuses: ühel teosel suhtlevad mees ja naine kõndides, teisel kallistavad, kolmandal on põlvitav naine, neljandal teeb naine kepiga trenni, jalad taeva poole.

Heaks kunstiteoseks muudab neid rikas värvipalett, mida kunstnik on nüüdse näituse jaoks vaimukalt täiendanud värviliste taustadega. Kõige õnnestunum on kahte kõndivat figuuri ühendav must pind maalis «Mu süda on teisel pool» – see kompositsioon mõjub lausa monumendina.