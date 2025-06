Pühapäeval lõppenud töölissportlaste võistlus CSIT World Sport Games on mõeldud pallikarjääri kõrvalt tööl käivatele sportlastele. Varem on seal osalenud Kiili esiliiga võrkpallurid ning nende eeskujul läksid Kreekasse kätt proovima ka tartlased, kes Kalevi spordiseltsi nime all Eestit esindasid.