Asi edeneb: Sõpruse silla ehitaja teatab häid uudiseid​

Remondi peatöövõtja ASi Tref projektijuhi Andre Künnapuu värske ülevaade remondi edenemisest kinnitab, et asjad liiguvad nii hästi, et septembri alguseks on – mõne erandiga – avatud Karlova-poolne uuendatud tänavavõrgustik ja hilissügiseks liikluseks taas avatud praegu remonditav sillapool. Tööjärg jõuab veel enne aasta lõppu sellele sillapoolele, kus käib praegu liiklus.