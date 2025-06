Politsei otsib 16-aastast Sirlet, kes võib olla Tartus või Jõgeval

Politseile anti teada, et Sirle pidi 19. mai õhtul jõudma oma kodust Tartus Valgejõe õppekeskusesse, kuid sinna ta seni läinud ei ole. Teada on, et tüdruk on neil päevil aega veetnud nii Jõgeval kui ka Tartu kaubanduskeskustes, kuid koju ega kooli tagasi pöördunud ta ei ole.