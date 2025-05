Saunakompleks on järjekorras seitsmes, mille MTÜ Saunad Ukrainasse Eestist rindele saadab.

Sauna toimimiseks on vaja ka tugiautot ning varustust, näiteks veemahuteid, et sõdurid saaksid end pesta ka kohas, kus veevõtu võimalust pole. Juba neljandat korda on kogu tugivarustus soetatud veidi enam kui 5200 elanikuga Peipsiääre valla rahva abil.